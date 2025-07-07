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15:48, 7 июля 2025Бывший СССР

Российский спецборт направился в Азербайджан

Flightradar: Самолет Sukhoi Superjet спецотряда «Россия» отправился в Баку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет Sukhoi Superjet спецотряда «Россия» вылетел из Москвы и готовится к посадке в аэропорту столицы Азербайджана Баку. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (включенного Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), на борту самолета якобы находится глава МЧС Александр Куренков, который должен провести переговоры по урегулированию ситуации в отношениях Москвы и Баку.

Официально о цели полета спецборта не сообщалось.

Ранее в Кремле раскрыли позицию Москвы по дипломатическому скандалу с Баку. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками.

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