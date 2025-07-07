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12:47, 7 июля 2025Бывший СССР

Кремль раскрыл видение отношений с Азербайджаном

Песков: Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история и общее будущее», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков раскрыл видение Москвы отношений с Азербайджаном на фоне напряженности между странами и подчеркнул, что возникающие вопросы в двусторонних отношениях должны решаться конструктивным путем. По его словам, российские дипломаты находятся в постоянном контакте с Баку и отстаивают интересы задержанных россиян.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение по ситуации с задержанными в Азербайджане гражданами РФ омбудсмену республики Сабине Алиевой. Российский омбудсмен подчеркнула, что в отношении задержанных граждан РФ демонстративно применялась чрезмерная физическая сила.

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