Голый россиянин убегал от гаишников по проезжей части и попал на видео

В Томской области мужчина без трусов убегал от сотрудников ДПС

В Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, предоставив видео.

На кадрах видно, как мужчина без трусов убегает от правоохранителей по двойной сплошной в Северске. Сотрудникам все-таки удалось его поймать. Мужчина сопротивлялся. Во время погони мимо проезжали автомобили.

Ранее в Челябинске сотрудники ДПС на семи автомобилях устроили погоню за местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину родственницы.