Иностранцы посетили Волгоград и возложили цветы к Вечному огню

Делегация из Германии посетила Волгоград и возложила цветы к Вечному огню

Делегация германской неправительственной организации «Дружба Глобаль» посетила Волгоград и возложила цветы к Вечному огню. Об этом пишет «Российская газета».

Известно, что иностранцы путешествуют по Белоруссии и России в рамках автопробега «Мир с Россией». Ранее они посетили Брест, Курск и Воронеж. В настоящий момент делегация остановилась в Волгограде и посетила Мамаев курган. После этого участники направятся в Ростов-на-Дону, Белгород и Смоленск.

Инициатор автопробега Ханс-Георг Шнаак рассказал, что он каждый год устраивает с единомышленниками такие поездки по стране. «Мы хотим показать немцам, какова Россия на самом деле, дать объективную картину. Все больше и больше люди понимают, что немецкие политики лгут им о сегодняшней России», — объяснил собеседник.

По его словам, в автопробеге участвует много пенсионеров. «Работающие люди опасаются за свою карьеру, если станет известно, что они в составе такой группы были в России. Молодежь тоже боится, в Германии таких людей уже начинают преследовать», — рассказал Шнаак.

Ранее сообщалось, что туристы приехали из Индии в Россию за православными ценностями.