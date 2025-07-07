Иран отказался обращаться за помощью к России в случае войны

Президент Ирана Пезешкиан: Тегерану не нужна помощь России и КНР в случае войны

Иран не намерен обращаться за помощью к России и Китаю в случае войны с Израилем и США. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, Иран не нуждается в поддержке Москвы и Пекина, поскольку его мощи достаточно, чтобы защитить себя.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранские источники сообщило, что Иран хочет получить больше помощи от России в конфликте с Израилем и США. Однако о какой именно поддержке идет речь, не уточнялось.