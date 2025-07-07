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22:13, 7 июля 2025Мир

Иран отказался обращаться за помощью к России в случае войны

Президент Ирана Пезешкиан: Тегерану не нужна помощь России и КНР в случае войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран не намерен обращаться за помощью к России и Китаю в случае войны с Израилем и США. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, Иран не нуждается в поддержке Москвы и Пекина, поскольку его мощи достаточно, чтобы защитить себя.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранские источники сообщило, что Иран хочет получить больше помощи от России в конфликте с Израилем и США. Однако о какой именно поддержке идет речь, не уточнялось.

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