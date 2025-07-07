Иран заявил о готовности вернуться к проверкам МАГАТЭ

Пезешкиан: Иран готов вести переговоры по вопросу проверок МАГАТЭ

Иран готов вернуться к проверкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры по данному вопросу. «Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий», — сказал иранский лидер, добавив, что страна готова к проведению такого контроля.

Ранее Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как объяснил министр иностранных дел Аббас Аракчи, сотрудничество с агентством будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны.

4 июля инспекторы МАГАТЭ покинули Иран и отправились в штаб-квартиру организации в Вене.