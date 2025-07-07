Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 7 июля 2025Мир

Иран заявил о готовности вернуться к проверкам МАГАТЭ

Пезешкиан: Иран готов вести переговоры по вопросу проверок МАГАТЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран готов вернуться к проверкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры по данному вопросу. «Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий», — сказал иранский лидер, добавив, что страна готова к проведению такого контроля.

Ранее Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Как объяснил министр иностранных дел Аббас Аракчи, сотрудничество с агентством будет приостановлено до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность и защита ядерной деятельности страны.

4 июля инспекторы МАГАТЭ покинули Иран и отправились в штаб-квартиру организации в Вене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

    В ЕС анонсировали введение против России самых жестких санкций за три года

    Президент Бразилии пригрозил Трампу ответными пошлинами

    Дугин раскрыл важное значение БРИКС

    Иран отказался обращаться за помощью к России в случае войны

    В США заявили о приближении России к освобождению всей ДНР

    Иран заявил о готовности вернуться к проверкам МАГАТЭ

    Девушка бывшего министра Старовойта впервые высказалась после трагедии

    Минтранс прокомментировал гибель Старовойта

    Роднина отреагировала на конфликт с участием Смолова в «Кофемании»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости