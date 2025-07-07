Израиль анонсировал новую военную операцию против хуситов

Израиль анонсировал новую военную операцию «Черный флаг» против хуситов

Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал новую военную операцию против хуситов, сообщив, что военно-воздушные силы страны атаковали порты и электростанции хуситов в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

Израильские силы в том числе атаковали захваченное хуситами судно Galaxy leader. По его словам, новая операция получила название «Черный флаг».

Ранее греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена. Сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден. Неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент.