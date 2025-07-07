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11:33, 7 июля 2025Культура

Катя Лель встретилась со звездой «Великолепного века»

Катя Лель встретилась с актером Бураком Озчивитом во время отдыха в Турции
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель встретилась с актером Бураком Озчивитом, известным по своей роли в сериале «Великолепный век», во время отдыха в Бодруме, Турции. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица опубликовала фотографию, на которой она стоит рядом с турецким артистом. «Обожатель женских сердец», — подписала она кадр.

Ранее Катя Лель объяснила свой отъезд из России. Отмечалось, что на днях артистку вместе с дочерью Эмилией заметили в турецком городе. Это вызвало бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.

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