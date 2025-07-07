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20:52, 7 июля 2025Ценности

Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании

Кэти Перри отдохнула на яхте в бикини на фоне новостей о расставании с Блумом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kent J Edwards / Reuters

Американская певица Кэти Перри попала в объектив папарацци в купальнике на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом. Снимки публикует TMZ.

40-летняя исполнительница отдохнула на яхте на острове Капри в Италии вместе с дочерью Дейзи, которую она воспитывает вместе с актером. Знаменитость запечатлели в бикини черного цвета. Она также надела солнцезащитные очки, собрав при этом волосы в небрежный пучок.

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Известно, что вместе с певицей на судне находились ее близкие друзья, в том числе канадский агент по поиску талантов Майкл Кивесс и предприниматель Бен Шверин.

В июне Орландо Блума заподозрили во флирте с Ким Кардашьян.

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