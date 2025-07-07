Число пострадавших от взрыва у российского бара увеличилось

В Рязани число пострадавших от взрыва у бара увеличилось до пяти

Число пострадавших от взрыва у бара, расположенного у ТЦ «Малина» в Рязани, увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, взрыв унес жизнь одного человека и еще четверо госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что взрыв в рязанском баре устроил 18-летний юноша. Он принес гранату в бар, чтобы показать друзьям. Молодой человек был уверен, что она ненастоящая. Он достал ее, и в этот момент она взорвалась у него в руке. В результате он лишился конечности. Сейчас молодой человек находится в реанимации.