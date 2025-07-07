Лавров призвал МАГАТЭ к ответственности за оценки по Ирану

Лавров: Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки по Ирану

Руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно взять ответственность за свои оценки по Ирану. Об этом на саммите БРИКС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которые оно публиковало (...) буквально за несколько дней до начала агрессии», — сказал он.

По его словам, эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные, а также допускают толкование, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства. Министр отметил, что МАГАТЭ должно предоставить гарантии, что в вопросе Ирана не будет использовать вбрасываемые сюжеты для политизации ситуации.

Ранее Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи осудил военные удары Израиля и США по территории Ирана. Он подчеркнул, что атаки были осуществлены в нарушение Устава ООН.