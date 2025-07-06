Лавров осудил неспровоцированные удары по Ирану

МИД РФ: Лавров на встрече с Арагчи осудил неспровоцированные удары по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи осудил неспровоцированные и осуществленные в нарушение Устава ООН военные удары Израиля и США по территории Ирана. Об этом сообщается в публикации на сайте российского ведомства по итогам встречи министров на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

В публикации отмечается, что Москва осудила бомбардировки объектов ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ. В ходе встречи министры отметили важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическим путем.

Ранее Арагчи оценил перспективы переговоров с США. По его словам, США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, усложнили ход переговоров по урегулированию ситуации. «Раньше иранская ядерная проблема находилась на пути к мирному урегулированию, но теперь, когда произошла война и пролилась человеческая кровь, ситуация полностью изменилась, и соглашение не может быть достигнуто так легко, как раньше», — подчеркнул он.