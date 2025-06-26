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23:14, 26 июня 2025Мир

Глава МИД Ирана оценил перспективы переговоров с США

Арагчи: США ударами по ядерным объектам Ирана усложнили ход переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США, нанеся удары по ядерным объектам Ирана, усложнили ход переговоров по урегулированию ситуации. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи в эфире телеканала IRIB.

«Раньше иранская ядерная проблема находилась на пути к мирному урегулированию, но теперь, когда произошла война и пролилась человеческая кровь, ситуация полностью изменилась, и соглашение не может быть достигнуто так легко, как раньше», — сказал Арагчи.

Глава МИД Ирана отметил, что в случае введения Европой санкций против республики, ситуация еще больше усложнится.

24 июня между Израилем и Ираном начал действовать режим прекращения огня. Президент Штатов Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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