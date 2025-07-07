Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

В итоговой декларации саммита БРИКС говорится о том, что в мире растут риски возникновения ядерного конфликта. Лидеры объединения в документе указали на необходимость контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

«Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности», — сказано в документе. Это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в мире, пояснили лидеры БРИКС.

Кроме того, в декларации отмечается вклад свободных от ядерного оружия зон в укрепление режима ядерного нераспространения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал итоговую декларацию БРИКС ясным сигналом «западным ястребам».