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03:26, 7 июля 2025Мир

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В итоговой декларации саммита БРИКС говорится о том, что в мире растут риски возникновения ядерного конфликта. Лидеры объединения в документе указали на необходимость контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

«Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности», — сказано в документе. Это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в мире, пояснили лидеры БРИКС.

Кроме того, в декларации отмечается вклад свободных от ядерного оружия зон в укрепление режима ядерного нераспространения.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал итоговую декларацию БРИКС ясным сигналом «западным ястребам».

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