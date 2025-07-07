Слуцкий: Декларация БРИКС станет сигналом адептам однополярного мироустройства

БРИКС, выступая в итоговой декларации за мир, дает очевидный сигнал адептам однополярного мироустройства и «западным ястребам». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро поддерживает переговоры по урегулированию на Украине, осуждает атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах, а также удары по Ирану, призывает к прекращению огня в Газе», — отметил политик.

В связи с этим, добавил Слуцкий, заявления представителя МИД Украины Георгия Тихого о том, что Киев ведет переговоры с Москвой только ради того, чтобы избежать обвинения в том, что республика не стремится к миру, выглядят циничными. «А как насчет реального мира и завершения конфликта?» — задался вопросом депутат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал итоговую декларацию БРИКС хорошим заделом для совместной работы.