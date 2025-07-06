Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин назвал итоговую декларацию БРИКС хорошим заделом для совместной работы

Президент России Владимир Путин прокомментировал декларацию, которая была подготовлена как итог саммита БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал итоговую декларацию хорошим заделом для дальнейшего взаимодействия. «Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

