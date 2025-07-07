Любитель ядовитых змей решил снять вирусный ролик с ними и поплатился жизнью

The Thaiger: В Таиланде мужчина решил снять ролик с коброй и поплатился жизнью

В Таиланде молодой человек решил снять в отеле вирусный ролик с коброй и поплатился жизнью. Об этом пишет The Thaiger.

Полицию вызвал хозяин гостиницы в Кхонкэн, провинция Исан, 2 июля после того, как обнаружил в номере постояльца без признаков жизни. В администрации пояснили, что 28-летний мужчина не выехал в назначенный срок, номер его был заперт, внутри горел свет, однако на стук и звонки он не отвечал. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что помочь молодому человеку уже невозможно.

Полицейские не заметили в номере ничего подозрительного, однако врачи нашли на руке тайца змеиный укус. Вскоре они обратили внимание на холщовый мешок на полу. Внутри оказалась кобра. В памяти смартфона любителя ядовитых змей нашли ролики, снятые в номере гостиницы. На видео он играл со змей, которая в итоге укусила его. Тело тайца отправили на экспертизу, чтобы точно подтвердить причину случившегося.

Ранее в Таиланде спасатели поймали гигантскую королевскую кобру, которая забралась в пруд около жилого дома. Длина змеи составила более 4,5 метра.