Маск рассказал о приоритетах своей партии

Маск допустил, что его партия поддержит кандидата в президенты в 2028 году

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что на выборах президента в США в 2028 году его партия может поддержать какого-либо кандидата, однако сейчас это не является приоритетом. Об этом бизнесмен написал в X.

«Поддержка кандидата в президенты не исключена», — кратко высказался Маск. Он пояснил, что в ближайший год для него и его политического объединения важнее выборы в Палату представителей и Сенат.

5 июля предприниматель объявил о создании своей политической партии под названием «Америка». Уже 6 июля он подал документы на регистрацию политического объединения.