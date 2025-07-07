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12:33, 7 июля 2025Мир

Маск высмеял Трампа за отсутствие арестов по делу «педофильского острова»

Маск высмеял Трампа за отсутствие арестов по делу Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Амеркианский предприниматель Илон Маск выложил картинку, высмеивающую президента США Дональда Трампа за отсутствие арестов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Соответсвующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали», — говорится в подписи к картинке, изображающей нули на циферблате.

Ранее между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которого бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в том, что тот может быть причастен к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на педофильском острове Эпштейна.

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