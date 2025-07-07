Маск высмеял власти США картинкой с клоуном

Маск опубликовал мем и возобновил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США после публикации новых данных по делу финансиста Джеффри Эпштейна и тем самым возобновил конфликт с президентом Дональдом Трампом. Его пост размещен в соцсети X.

7 июля издание Axios сообщило, что Минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов».

В ответ Маск опубликовал мем, в котором высмеял заявления чиновников и сравнил их с клоунами. Он указал на то, что вывод ведомств об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит данным ранее обещаниям его рассекретить. «Это было последней каплей», — написал он.

Ранее между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на педофильском острове Эпштейна.