Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 7 июля 2025Мир

Маск высмеял власти США картинкой с клоуном

Маск опубликовал мем и возобновил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США после публикации новых данных по делу финансиста Джеффри Эпштейна и тем самым возобновил конфликт с президентом Дональдом Трампом. Его пост размещен в соцсети X.

7 июля издание Axios сообщило, что Минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов».

В ответ Маск опубликовал мем, в котором высмеял заявления чиновников и сравнил их с клоунами. Он указал на то, что вывод ведомств об отсутствии так называемого «списка Эпштейна» противоречит данным ранее обещаниям его рассекретить. «Это было последней каплей», — написал он.

Фото: @elonmusk / X

Ранее между Трампом и Маском произошла ссора, в ходе которой бизнесмен обвинил хозяина Белого дома в возможной причастности к делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними на педофильском острове Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

    Продюсер назвал «справедливые» гонорары для группы «Тату»

    Азербайджанцев стали дополнительно допрашивать в аэропортах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости