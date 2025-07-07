Медведчук: Конфликт на Украине не заканчивается, потому что не устранены причины

Конфликт на Украине продолжается, потому что его причины не были устранены. Об этом сообщил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его заявление опубликовано на сайте движения.

По словам Медведчука, президент США Дональд Трамп «делает маневры», думая, что предложить российскому лидеру Владимиру Путину.

«И пока он думает, маневрирует, конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков. Именно поэтому Трамп и говорит о [бывшем президенте США Джо] Байдене, о том, что это его война», — добавил председатель совета движения «Другая Украина».

Ранее Медведчук назвал причины превращения Украины в государство-концлагерь. Он выразил мнение, что это произошло в результате провальной попытки Киева стать частью Европы.