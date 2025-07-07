Минобороны потребовало взыскать более миллиарда рублей с электротехнического предприятия

ТАСС: МО РФ требует взыскать более 1 млрд рублей с АО «Электроавтоматика»

Минобороны России потребовало взыскать более миллиарда рублей с электротехнического предприятия «Электроавтоматика», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«В суд подано исковое заявление истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Электроавтоматика"», — отметили там. Сумма исковых требований составила 1 миллиард 126 миллионов 609 тысяч 687 рублей.

Расположенное в Ставрополе предприятие специализируется на разработке, выпуске и ремонте электротехнического и электронного оборудования. Завод входит в число исполнителей заказов для нужд Министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что Минобороны России направило в арбитражный суд Москвы к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений. Общая сумма исковых требований превышает 31,1 миллиарда рублей.