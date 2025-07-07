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12:56, 7 июля 2025Россия

Минпросвещения раскрыло судьбу ЕГЭ по одному предмету

Кравцов заявил, что история не станет обязательным предметом на ЕГЭ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

История не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в течение ближайших двух лет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

Об этом стало известно во время встречи с авторами и редакторами нового учебника по истории. С данным предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Кравцов пояснил, что данное решение назревало уже давно.

«Но мы понимаем, что школьники готовятся уже к следующему году сдачи единого государственного экзамена и требуется время. По крайней мере два учебных года в том формате, который сейчас установлен», — сказал министр.

Ранее стало известно, что вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается. В Минпросвещения также отвергли идею возвращения к традиционной форме итоговых экзаменов, которые проводят непосредственно образовательные организации.

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