Минпросвещения раскрыло судьбу ЕГЭ по одному предмету

Кравцов заявил, что история не станет обязательным предметом на ЕГЭ

История не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в течение ближайших двух лет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

Об этом стало известно во время встречи с авторами и редакторами нового учебника по истории. С данным предложением выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Кравцов пояснил, что данное решение назревало уже давно.

«Но мы понимаем, что школьники готовятся уже к следующему году сдачи единого государственного экзамена и требуется время. По крайней мере два учебных года в том формате, который сейчас установлен», — сказал министр.

Ранее стало известно, что вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России в настоящее время не рассматривается. В Минпросвещения также отвергли идею возвращения к традиционной форме итоговых экзаменов, которые проводят непосредственно образовательные организации.