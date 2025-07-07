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14:30, 7 июля 2025Россия

Россиянка оставила троих детей и отправилась в зону СВО

Уроженка Дагестана Мамедова оставила троих детей и отправилась в зону СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН»

Уроженка Дербента Ранита Мамедова оставила троих детей и отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

Россиянка стала служить радиосвязистом в разведывательном батальоне. Перед началом военной карьеры Мамедова получила профессию парикмахера и проживала в Мурманской области.

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Супруг женщины также находится на фронте, выяснило издание.

Уроженка Дагестана продолжает службу, несмотря на трудности — в апреле 2022 года смертельное ранение на спецоперации получил брат ее мужа.

До этого стало известно, что жительница Уфы ушла на СВО вслед за мужем и спасла его молитвой. Кроме того, в зоне боевых действий россиянка помогала бойцам — готовила еду и вела хозяйство.

Еще раньше пенсионер из Мурманской области уехал на спецоперацию вслед за сыном.

ЖЗЛ
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