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02:30, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Необычная коллекция мужчины напугала пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: LIAL / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь сети с ником MrNostaforta рассказал на портале Reddit о своем необычном хобби, которым он увлекся еще в подростковом возрасте. Признания мужчины напугали других посетителей площадки: ему посоветовали обратиться к психиатру.

«Еще в 2018 году меня заинтриговали видео несчастных случаев на производствах, в результате которых люди получают страшные травмы. Затем пришло увлечение кровью, а однажды я наткнулся на ресурс, содержавший порнографические кровавые ролики. На баннере на главной странице была изображена насаженная на кол женщина», — вспомнил мужчина.

После этого он начал смотреть и собирать в цифровом виде документальные и художественные фильмы, содержащие жуткие натуралистичные сцены убийств, изнасилований, а также хроники геноцида. В какой-то момент он понял, что эти кинокартины выглядят куда более жутко, если воспроизводить их не на мониторе компьютера, а на телевизоре с помощью видеомагнитофона. Тогда он и начал переносить свою коллекцию на VHS-кассеты.

Спустя два-три года у меня появилась отдельная комната. В ней были два стола, в каждом из которых оказалось по три глубоких ящика. В итоге столы были заполнены до краев кассетами такого отвратительного содержания, что можно было подумать, что вы заглядываете в ящики серийного убийцы — с кровавыми, мерзкими и просто шокирующими фильмами

MrNostafortaпользователь Reddit

Спустя еще несколько лет молодой человек переехал от родителей, но коллекцию оставил на прежнем месте. Однажды во время совместной поездки с родителями его отец сказал, что обнаружил кассеты. По словам автора темы, он говорил таким тоном, будто действительно обнаружил тайник убийцы. Однако за прошедшие с того разговора пару лет отец больше не касался этой темы.

Мнения пользователей разделились. Одни отметили, что увлечение подростка кровью — сродни познанию мира, и в нем нет ничего трагического. Впрочем, даже они сочли странным перенос видео на VHS. Однако другие отметили, что автору поста стоит обратиться за помощью к психиатру или к психологу, чтобы обсудить столь странное увлечение.

Ранее пользовательницы Reddit назвали самые непривлекательные мужские хобби. Многие из них включили в список любовь к японским мультфильмам и, в частности, к их эротическому виду — хентаю.

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