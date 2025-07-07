На Украине рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

Депутат Железняк заявил о схеме выезда с Украины тысяч людей под видом артистов

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказал о схеме выезда с Украины для местных артистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры страну покинули многие артисты, близкие к Владимиру Зеленскому. Всего же, по его словам, таким путем воспользовались более шести тысяч украинцев, в том числе подпадающие под призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Я обещал рассказать, как в схемах выезда Минкульта фигурируют друзья Банковой. А их фамилии довольно часто всплывают в письмах Минкульта», — написал Железняк.

Политик отметил, что многие из тех, кто выехал за рубеж, не имели отношения к культуре и искусству, но получали статусы «музыкантов» или «участников перформансов». Среди них, например, прозвучало имя режиссера сериала «Слуга народа» Алексея Кирющенко, а также Ростислава Точицкого, одногруппника главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел Украины объявило в розыск народных артистов России Дмитрия Певцова и Карена Шахназарова, а также певицу Таисию Повалий.