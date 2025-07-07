MWM: Китайская компания Norinco представила пакет модернизации для танка Т-72

Китайская компания Norinco представила модернизацию своего танка, основанную на российском Т-72. Положительно оценил усовершенствования боевой машины западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на снимки танка, сделанные в городском округе Баотоу автономного района Внутренняя Монголия Китая. На фотографиях можно заметить новые башню и дистанционно управляемый боевой модуль, по внешнему виду напоминающие решения, использованные в китайском экспортном основном танке VT-4. Также боевая машина получила реактивную броню FY-2A, защищающую от кумулятивных снарядов большого калибра, и тепловизор для командира.

В публикации подчеркивается, что успешная модернизация Т-72 китайской стороной может иметь неприятные полслдедствия доля России. «Широкое распространение танков Т-72 по всему миру позволяет Norinco потенциально значительно усилить свой экспортный профиль брони за счет разработки пакета модернизации для этой машины», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что интерес к VT-4 и китайской модернизации Т-72 могут проявить страны, ранее приобретавшие российскую военную технику, в частности, Алжир, Казахстан, Узбекистан и Монголия. «Иран является еще одним ведущим оператором Т-72, ​​который может проявить интерес и имеет более 300 устаревших вариантов танка 1990-х годов. Африканские государства, включая Марокко, Уганду и Судан, также закупали Т-72», — говорится в публикации.

В апреле американское издание 19FortyFive заметило, что российский танк Т-72, который разработали более 50 лет назад, остается одним из самых культовых и распространенных в мире.