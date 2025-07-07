Начальника снабжения российского завода увезли с совещания в наручниках

Ura.ru: Начальника снабжения завода в Кургане заподозрили в получении взятки

Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали начальника снабжения крупного промышленного завода в Кургане. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, приближенные к силовому блоку.

По данным издания, речь идет об одном из предприятий, производящих трубопроводную арматуру. Задержанный отвечает там за материально-техническое снабжение.

Предварительно, силовики заподозрили его в получении взятки. На мужчину надели наручники прямо на совещании и увезли его в отдел.

Ранее по делу о получении взятки в особо крупном размере задержали и бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области.

