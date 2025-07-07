Названы главные звезды российской эстрады

KP.RU: Жуков, Лепс и Анна Asti возглавили список топ-звезд российской эстрады

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков возглавил список главных звезд российской эстрады. Рейтинг был составлен сайтом KP.RU совместно с продюсером Ильей Саглиани.

«Мы проанализировали информацию об открытых частных мероприятий, поговорили с их организаторами, агентствами», — говорится в материале. Второе место занял народный артист России Григорий Лепс, третье — певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti.

Также в список попали рэпер Баста, группа «Иванушки International», певица Zivert, исполнитель Владимир Пресняков, певец Николай Басков, артистка Люся Чеботина и другие. «Гонорары топов — от 3 до 10 миллионов рублей (зависит от даты, места, региона, заказчика, значимости и важности события и заказчика). Плюс налоги», — говорится на сайте.

Ранее был раскрыты гонорар и райдер «Тату» после воссоединения.