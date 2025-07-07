Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:03, 7 июля 2025Культура

Названы главные звезды российской эстрады

KP.RU: Жуков, Лепс и Анна Asti возглавили список топ-звезд российской эстрады
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков возглавил список главных звезд российской эстрады. Рейтинг был составлен сайтом KP.RU совместно с продюсером Ильей Саглиани.

«Мы проанализировали информацию об открытых частных мероприятий, поговорили с их организаторами, агентствами», — говорится в материале. Второе место занял народный артист России Григорий Лепс, третье — певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti.

Также в список попали рэпер Баста, группа «Иванушки International», певица Zivert, исполнитель Владимир Пресняков, певец Николай Басков, артистка Люся Чеботина и другие. «Гонорары топов — от 3 до 10 миллионов рублей (зависит от даты, места, региона, заказчика, значимости и важности события и заказчика). Плюс налоги», — говорится на сайте.

Ранее был раскрыты гонорар и райдер «Тату» после воссоединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара российских войск по цели в Краматорске

    Многодетным россиянам захотели предоставить скидки на некоторые товары

    Россия стала главным покупателем одного вида продукции из Узбекистана

    Володин назвал сроки рассмотрения вопроса о новом главе Минтранса

    В Пулково прокомментировали бунт пассажиров против платных курительных комнат

    Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

    Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

    Названы главные звезды российской эстрады

    В Кремле отказались комментировать ситуацию с национализацией ЮГК

    Российские войска уничтожили около десятка сотрудников военкомата в Запорожье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости