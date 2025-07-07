Названы три худших варианта завтрака

Терапевт Олмос предупредил о спаде энергии днем из-за хлопьев на завтрак

Терапевт Александр Олмос призвал тщательно выбирать продукты для утреннего приема пищи. Три худших варианта завтрака он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

«Самый плохой вариант завтрака, который одновременно является и самым распространенным, — это белый хлеб и сладкие хлопья. Такой завтрак быстро повышает уровень сахара в крови, но через несколько часов вызывает резкий спад энергии и неконтролируемый аппетит», — предупредил Олмос.

Также врач призвал отказаться от фруктовых соков и смузи, поскольку они содержат большое количество сахара. Кроме того, по его словам, не стоит утром употреблять кофе, приготовленный по технологии «торрефакто», подразумевающей обжарку зерен в сахаре, так как это чревато проблемами с пищеварением и усвоением питательных веществ.

Ранее диетолог Екатерина Стрельникова призвала при болях в суставах изменить рацион. Для избавления от этой проблемы она посоветовала есть больше овощей и яиц.