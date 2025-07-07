Анпилогов: Сбой на Южно-Украинской АЭС мог произойти из-за американского топлива

Возможной причиной сбоя на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) могло быть топливо американской компании Westinghouse. Такое мнение выразил эксперт в энергетике Алексей Анпилогов, его цитирует «Взгляд».

По его словам, АЭС была флагманом в тестировании топлива из США, и много лет назад его недостатки проявлялись в работе станции. Такая же ситуация была с тепловыделяющими сборками, полученными Украиной от партнеров. Заклинивающиеся сборки украинские специалисты просто выбивали молотом из решеток, а делать этого категорически нельзя, подчеркнул Анпилогов.

«Киев не проводит необходимые регламентные работы на Южно-Украинской АЭС, а также не имеет возможности продлить срок эксплуатации энергоблоков, которые уже выработали свой ресурс. Поэтому инциденты на станции будут происходить все чаще», — заявил эксперт.

Власти Украины скрыли факт сбоя в работе реактора станции. Анпилогов считает, что авария могла произойти на площадке, а не в самом реакторе АЭС, потому что у МАГАТЭ нет данных о сбое. «МАГАТЭ должно было бы сообщить о выбросе — его сразу засекли бы мониторинговые счетчики», — добавил собеседник.