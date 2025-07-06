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10:38, 6 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о сокрытии Киевом ведущего к катастрофе сбоя в реакторе Южно-Украинской АЭС

Aydınlık: Киев скрыл сбой в реакторе Южно-Украинской АЭС, ведущий к катастрофе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины скрыли сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог привести к катастрофе. Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık.

По информации издания, сбой произошел либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, подключенных к нему. Неисправность была вызвана «нарушением условий эксплуатации», другие подробности не приводятся. Служба безопасности Украины скрыла эту информация, поэтому данные о сбое не отражены в отчете МАГАТЭ.

Газета также отметила, что сокрытие этих данных могло привести к катастрофе — загрязнению окружающей среды с постепенными утечками.

Ранее в Китае заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может отдать приказ подорвать атомные электростанции на территории республики и России в случае возникновения безвыходной ситуации. По данным, которые приводит портал Tencent, Вооруженные силы Украины терпят поражение по всем фронтам, в частности дипломатическое. Во избежание окончательного разгрома в Киеве подготовили два сценария конца света.

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