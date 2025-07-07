Новое судно повторит путь Греты Тунберг в Газу

«Флотилия свободы» отправит в Газу новое судно с гумпомощью

Международная инициатива «Флотилия свободы» отправит в сектор Газа новое судно с гуманитарной помощью после того, как судно «Мадлен» со шведской активисткой Гретой Тунберг на борту было перехвачено Израилем. Об этом сообщается на официальной странице инициативы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Судно доставит жизненно необходимую гумпомощь и послание с солидарностью от людей со всего мира, которые отказываются хранить молчание в то время, как сектор Газа страдает от голода, бомбардировок и погребен под обломками», — утверждается в заявлении «Флотилии свободы».

По данным организации, судно «Гандала» отправится в путь из итальянского города Сиракузы 13 июля. В заявлении не раскрываются имена участников новой миссии, однако сообщается, что на борту будут присутствовать добровольцы-медики, правозащитники, журналисты, юристы и активисты со всего мира.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. После задержания шведскую активистку отправили самолетом во Францию, откуда она вернулась в Швецию.