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19:15, 7 июля 2025Бывший СССР

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области

Глава Сумской ОВА Григоров сообщил о повреждении критической инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава украинской Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«Продолжаются восстановительные работы», — рассказал руководитель ОВА.

По словам Григорова, ВС России поразили 7 июля объект на территории Сумского района, более точное местоположение не сообщается. В результате удара часть района осталась без электроэнергии.

В свою очередь, «Сумыоблэнерго» сообщило в своем Telegram-канале о частичной пропаже света в областном центре. «В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий», — подчеркнули энергетики.

Ранее Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе. По информации издания, данные о сбое не были также отражены в отчете Международного агентства по атомной энергии.

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