Глава Сумской ОВА Григоров сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава украинской Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

«Продолжаются восстановительные работы», — рассказал руководитель ОВА.

По словам Григорова, ВС России поразили 7 июля объект на территории Сумского района, более точное местоположение не сообщается. В результате удара часть района осталась без электроэнергии.

В свою очередь, «Сумыоблэнерго» сообщило в своем Telegram-канале о частичной пропаже света в областном центре. «В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий», — подчеркнули энергетики.

Ранее Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции, который мог привести к катастрофе. По информации издания, данные о сбое не были также отражены в отчете Международного агентства по атомной энергии.