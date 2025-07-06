В Турции узнали о сокрытии Киевом сбоя в работе АЭС. Это могло привести к катастрофе

Киев скрыл опасный сбой в работе АЭС на Украине, ведущий к катастрофе

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС), который мог привести к катастрофе. Об этом стало известно турецкой газете Aydınlık, она ссылается на секретные документы службы безопасности Украины (СБК). По информации издания, данные о сбое не были также отражены в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Причиной сбоя считают халатность в эксплуатации АЭС

Как пишет газета со ссылкой на «официальную переписку», отразить информацию о сбое в отчете МАГАТЭ не позволил полковник Андрей Семенюк, который возглавляет Южноукраинское отделение СБУ по Николаевской области. Сообщается, что он передал властям «информацию в пользу Украины» и инцидент не был включен в расследование. Не уточняется, были ли представители МАГАТЭ обмануты или намеренно скрыли нарушение.

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Сбой мог произойти как в самом реакторе, так и в связанных с ним критически важных системах безопасности. Причиной называется нарушение условий эксплуатации АЭС.

В Турции описали катастрофические последствия сбоя

Издание отмечает, повреждение оборудование из-за нарушений условий эксплуатации поднимает вопрос о возможности серьезного технического сбоя. В обнародованном документе нет информации о характере неисправности, однако наиболее опасным сценарием называют повреждение топливных стержней или активной зоны реактора.

«В случае, если такая ситуация не была своевременно обнаружена или была скрыта, это может привести к постепенным утечкам и экологическому загрязнению», — пишет газета.

Южно-Украинская АЭС — ключевой объект украинской энергетики, она покрывает до 96 процентов потребностей в электроэнергии Николаевской, Херсонской и Одесской областях. АЭС состоит из трех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000, каждый мощностью 1000 МВт. Суммарная установленная мощность — 3000 МВт.