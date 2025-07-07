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18:01, 7 июля 2025Бывший СССР

Оппозиционному депутату в парламенте Армении посоветовали сесть и замолчать

Вице-спикер парламента Армении Рубинян попросил депутата Саркисяна замолчать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал NewsArmenia Հայերեն

В Национальном собрании Армении произошла словесная перепалка. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

В публикации отмечается, что спор произошел в ходе рассмотрения запроса генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с оппозиционного депутата Артура Саркисяна.

Вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян посоветовал Саркисяну замолчать: «Сядь и молчи, вопросы сейчас задаем мы», — сказал он. После этой реплики в парламенте произошел конфликт.

3 июля стало известно, что в парламенте Армении произошел спор при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении», которыми владеет арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. Один из депутатов заявил, что действия власти усугубляют антироссийские настроения.

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