Оппозиционному депутату в парламенте Армении посоветовали сесть и замолчать

Вице-спикер парламента Армении Рубинян попросил депутата Саркисяна замолчать

В Национальном собрании Армении произошла словесная перепалка. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

В публикации отмечается, что спор произошел в ходе рассмотрения запроса генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с оппозиционного депутата Артура Саркисяна.

Вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян посоветовал Саркисяну замолчать: «Сядь и молчи, вопросы сейчас задаем мы», — сказал он. После этой реплики в парламенте произошел конфликт.

3 июля стало известно, что в парламенте Армении произошел спор при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении», которыми владеет арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. Один из депутатов заявил, что действия власти усугубляют антироссийские настроения.

