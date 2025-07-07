Орлова раскрыла необычное прозвище Фриске

Звезда «Блестящих» Ольга Орлова называла Жанну Фриске кабаном

Звезда музыкальной группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что до сих пор хранит в телефоне номер своей подруги и коллеги Жанны Фриске. Об этом она рассказала на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Орлова показала скриншот, на котором виден контакт, подписанный словом «Кабан», и совместное фото двух артисток. «Мы с ней так называли друг друга. Ее контакт в телефоне до сих пор», — поделилась певица.

Известно, что артистки проводили много времени вместе и стали близкими подругами. В 2013 году Орлова стала крестной матерью сына Фриске Платона. Спустя некоторое время после крестин Жанне диагностировали опухоль мозга. Певицы не стало в июне 2015 года.