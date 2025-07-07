Овальный кабинет сравнили с боксерским рингом из-за стиля переговоров Трампа

Пять бывших высокопоставленных дипломатов, занимавшихся подготовкой встреч иностранных лидеров, сравнили Овальный кабинет при президенте США Дональде Трампе с боксерским рингом. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, публичное осуждение главой Белого дома президента Украины Владимира Зеленского, обвинения в геноциде президента ЮАР Сирила Рамафосы и напряженные переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни нарушили устоявшиеся нормы Овального кабинета, вызвав панику среди некоторых иностранных лидеров. Высокопоставленные иностранные гости восприняли эти события как знак, что встречи с Трампом в США требуют иного типа подготовки.

Бывшие дипломаты призвали глав государств «морально подготовиться к дипломатическому "джиу-джитсу", троллингу или даже лести в стиле "северокорейцев"». «Никогда не противоречьте Трампу публично, потому что он потеряет лицо, а это то, с чем он не может смириться», — дал совет бывший посол Франции в США при первом президентстве Трампа Жерар Аро.

Ранее Politico обратила внимание на успешные переговоры канцлера Германии Фридриха Мерца с Трампом в Овальном кабинете. Газета отметила, что политик вел себя почтительно, стараясь избегать неловкой конфронтации, которая мешала другим мировым лидерам во время визитов в Белый дом

По итогу встречи Трамп назвал Мерца «очень хорошим человеком для переговоров» и выразил оптимизм по поводу того, что в конечном счете он достигнет «хорошей торговой сделки» с Евросоюзом.

Перед переговорами немецкий канцлер консультировался с лидерами других стран о том, как лучше вести себя в Овальном кабинете.