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22:27, 7 июля 2025Мир

Президент Бразилии пригрозил Трампу ответными пошлинами

Президент Бразилии Лула: На пошлины США можно ответить взаимностью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucio Tavora / XinHua / Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу ответными пошлинами на товары из США. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, угрозы Трампа в соцсетях в адрес стран, которые следуют «антиамериканской» политике БРИКС, являются безответственными и ошибочными.

«Если он думает, что может вводить пошлины, другие страны тоже имеют такое право. Есть принцип взаимности», — напомнил Лула да Силва.

Ранее глава Бразилии раскритиковал Трампа, заявив, что у него нет полномочий вмешиваться в дела других государств. «Трамп был избран, чтобы управлять Соединенными Штатами, а не править миром», — сказал он.

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