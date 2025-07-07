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12:07, 7 июля 2025Путешествия

Пассажиров российского аэропорта предупредили о недоставке багажа

В Пулково пассажиров предупредили о задержках в доставке багажа в аэропорты
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Международный аэропорт Пулково предупредил пассажиров о задержках в доставке багажа в пункты назначения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиагавани.

«В связи с высокой нагрузкой на сотрудников и системы воздушной гавани в Санкт-Петербурге возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения», — сообщила пресс-служба Пулково.

После выявления задержки багаж будет направляться пассажирам ближайшими рейсами, добавили в аэропорту.

Ранее более семи тысяч пассажиров, ожидавших вылета из Санкт-Петербурга, попали на видео. Транспортный коллапс случился из-за угрозы атак беспилотников.

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