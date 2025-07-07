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10:52, 7 июля 2025Из жизни

Пчелы-убийцы продолжили нашествие на США

Пчелы-убийцы начали продвигаться на север США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Peter Suppa / Shutterstock / Fotodom

Африканские пчелы, также известные как «пчелы-убийцы», начали продвигаться в северные штаты США. Об этом сообщает Herald-Mail Media.

Пчелы-убийцы уже захватили 13 штатов, в которых они нападают на людей, скот и домашних животных. За последние три месяца они погубили мужчину, косившего траву, отправили трех людей в больницу, полтора километра преследовали туристов и оставили тысячу укусов трем лошадям. Насекомые продолжают нашествие на страну из-за изменения климата. Они продолжили двигаться на север, спасаясь от холодных зим и обильных осадков.

Агрессивное поведение африканских пчел связано с изначальным местом их обитания. В Восточной Африке они слишком часто становились жертвами хищников, поэтому выработали особое оборонительное поведение. Пчелы-убийцы способны преследовать обидчиков несколько километров наравне с автомобилями, а также прокусывать защитные костюмы пчеловодов.

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«В Техасе каждый год происходит не менее четырех крупных нападений африканских пчел, о которых пишут в новостях», — отметил Джулиан Ранхел, профессор Техасского университета A&M. Этот вид не отличается ядом и силой укуса от европейских медоносных пчел. Он более опасен только из-за количества особей, которых колония отправляет на защиту их дома. Джейми Эллис, сотрудник университета Флориды, объяснил, что, если европейские пчелы обычно выпускают из улья 5-10 защитников, африканские — 50-100.

Смертельное количество укусов для человека весом 60-70 килограммов — 1350. С большей вероятностью их могут нанести именно африканские пчелы. Кроме того, они более чувствительны к внешним угрозам, чем другие виды. Так, если человек будет косить газон за несколько домов от их улья, они почувствуют вибрации и нападут. При встрече с африканскими пчелами есть только один вариант спастись — бежать и вызывать специальную службу.

Ранее Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. В этом ему помогли местные жители, которые ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу.

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