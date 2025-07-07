Певица Лолита осудила критикующих молодых артистов коллег

Певица Лолита Милявская назвала Инстасамку своей любимой молодой артисткой

Певица Лолита Милявская раскритиковала своих коллег, которые придираются к молодым артистам без повода. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Лолиты, она сама всегда с позитивом воспринимала новичков в шоу-бизнесе. Она считает, что любому дебютанту необходимо давать хотя бы два года, чтобы проявить себя на сцене. Также она упомянула Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, которая часто подвергается критике.

«Минусы у молодых артистов, как правило, находят люди, которые сами не состоялись в жизни. Все, с кем я сотрудничала, помимо моей любимой Даши Инстасамки, были неизвестными и молодыми артистами», — заявила Лолита.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать к заседаниям певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка.