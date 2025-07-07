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16:34, 7 июля 2025Культура

В Общественной палате Инстасамку назвали злом

Пожигайло призвал не допустить нового появления Инстасамки на заседаниях ОП

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, к заседаниям. Его цитирует «Абзац».

По мнению общественника, сотрудничество с артисткой в вопросах благополучия несовершеннолетних не принесет им ничего, кроме зла. «Заигрывание со злом [приведет к тому], что зло вас съест. Все представления, что нужно помириться с Инстасамкой и сразу все станет хорошо, [не так просты]. Мы сами станем Инстасамкой», — отметил он.

Пожигайло также подчеркнул, что существует много произведений русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди «пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями». «С философской, метафизической, идеологической, нравственной точки зрения [повторения ситуации] категорически нельзя допускать», — заключил эксперт, добавив, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла исполнительнице приглашение принять участие в заседании.

Ранее сообщалось, что Инстасамку пригласили на заседание Общественной палаты. Певица рассказала, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует свою дочь Василису.

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