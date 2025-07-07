В Общественной палате Инстасамку назвали злом

Пожигайло призвал не допустить нового появления Инстасамки на заседаниях ОП

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по демографии Павел Пожигайло призвал больше не допускать певицу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, к заседаниям. Его цитирует «Абзац».

По мнению общественника, сотрудничество с артисткой в вопросах благополучия несовершеннолетних не принесет им ничего, кроме зла. «Заигрывание со злом [приведет к тому], что зло вас съест. Все представления, что нужно помириться с Инстасамкой и сразу все станет хорошо, [не так просты]. Мы сами станем Инстасамкой», — отметил он.

Пожигайло также подчеркнул, что существует много произведений русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди «пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями». «С философской, метафизической, идеологической, нравственной точки зрения [повторения ситуации] категорически нельзя допускать», — заключил эксперт, добавив, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла исполнительнице приглашение принять участие в заседании.

Ранее сообщалось, что Инстасамку пригласили на заседание Общественной палаты. Певица рассказала, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует свою дочь Василису.