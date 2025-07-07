По улицам российского региона повадились ходить медведи

В Иркутской области медведи все чаще стали выходить на улицы

В Усть-Илимске медведи все чаще стали приходить в населенные пункты, чем обеспокоили полицейских. Об этом в Telegram-канале сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Хищники повадились ходить по улицам российского региона с мая. За это время полицейские зафиксировали более 10 случаев выхода медведей из тайги. Их видели в нескольких поселках, на железнодорожных путях и в садоводствах. В результате встречи с хищниками пока никто не пострадал.

Предполагается, что медведи ищут пищу. Чаще всего их замечают у мусорных баков. Местные охотоведы объясняют, то последние пять лет в Усть-Илимском районе наблюдается бескормица: в лесу становится все меньше ягод, которыми питаются медведи.

С мая по июль охотники поймали четырех хищников. Три других особи — медведица с медвежатами — попали под колеса поезда. Спасти их не удалось.

Полицейские Усть-Илимска призывают местных жителей немедленно сообщать им о выходящих из леса медведях. Они объяснили, что провоцировать хищника не стоит: не надо привлекать его внимание, фотографироваться с ним и пытаться покормить. Лучше спокойно уйти как можно дальше от него и позвонить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Румынии медведь напал на мотоциклиста и растерзал его. Это произошло возле знака, предупреждающего туристов, что хищников нельзя кормить.