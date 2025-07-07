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20:28, 7 июля 2025Россия

Покончивший с собой в парке Старовойт приезжал туда за день до смерти

Mash: Старовойт за день до смерти приезжал в парк, где совершил самоубийство
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт за день до смерти приезжал в парк в Одинцовском городском округе Московской области, в котором совершил самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, экс-глава Минтранса посещал парк Малевича вместе со своей охраной. Согласно информации источника, чиновник общался там со своими сотрудниками и находящимся рядом патрулем ГИБДД. По словам охранников, никаких странностей в поведении Старовойта не наблюдалось.

7 июля россиянина нашли мертвым в кустах в парке Малевича в Одинцово. Предположительно, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошел от него на небольшое расстояние и покончил с собой.

До этого стало известно об отставке Старовойта. Предварительной причиной суицида называется возможное привлечение к ответственности по уголовному делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в Курской области. Чиновник с октября 2018 года до назначения главой федерального ведомства в мае 2024-го был губернатором этого региона.

Ранее сообщалось, что тело Старовойта опознала его девушка, которую до этого называли его помощницей.

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