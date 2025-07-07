Возле тела бывшего министра Старовойта рыдала девушка. Кто она и почему в Курске ее называли «первой леди»?

Опознавшую тело Старовойта девушку называли первой леди Курска

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, покончившего с собой в Одинцовском городском округе Московской области, опознала его возлюбленная, которую журналисты называли помощницей.

7 июля стало известно, что экс-глава Минтранса совершил самоубийство. Ранее вышел указ о его отставке. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков уточнил, что увольнение не связано с утратой доверия. Предварительная причина суицида чиновника — возможное уголовное дело о мошенничестве. Он с октября 2018 года до назначения главой федерального ведомства в мае 2024-го был губернатором Курской области. Утверждалось, что бывший подчиненный Старовойта, экс-руководитель указанного региона Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений, дал на него показания.

Девушка на опознании тела Старовойта Кадр: Telegram-канал SHOT

Рыдающая после опознания Старовойта девушка попала на видео

По данным источников, с родными бывший министр транспорта России не общался с 5 июля. Он развелся в 2021 году, от бывшей супруги у него двое детей.

На опознание приехала ассистентка чиновника. В Telegram появились видео, как она плачет, вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики. Позже девушку посадили в Aurus и увезли.

Старовойта нашли мертвым в кустах в парке Малевича в Одинцово недалеко от его автомобиля Tesla. Предположительно, мужчина оставил машину на парковке, отошел от нее на небольшое расстояние и покончил с собой.

Девушка на месте обнаружения тела Старовойта Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Опознавшую тело Старовойта девушку в Курске называли первой леди

Согласно информации Telegram-каналов, опознавшая тело экс-главы Минтранса является его возлюбленной, а не ассистенткой. Россиянку зовут Полина К. Она окончила Курский государственный медицинский университет.

По сведениям СМИ, пара состояла в отношениях как минимум год. Старовойт, уезжая из Курской области в Москву после ухода с поста губернатора региона, забрал избранницу с собой. Источник отмечает, что куряне называли Полину «первой леди».

Тело Романа Старовойта опознала Полина К., его девушка. Жители Курской области называли ее «первой леди» Курска

Telegram-канал Mash

Ранее стало известно, что политики и военкоры говорят о самоубийстве Старовойта.