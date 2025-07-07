Рыдающая после опознания бывшего министра Старовойта помощница попала на видео

Помощница опознала экс-министра Старовойта

Помощница опознала бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта. Видео с рыдающей девушкой опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна плачущая помощница экс-чиновника, она вытирает слезы, рядом с ней стоят силовики.

Опознание проводила не помощница, а подруга Старовойта по имени Полина, которую жители Курской области называли «первой леди», уточняет Telegram-канал Mash.

Старовойт развелся с супругой в 2021 году, у них двое детей. Последний год он был в отношениях с Полиной, выпускницей местного медуниверситета. Ее он забрал с собой в Москву.

Опознание Старовойта проводилось на месте совершения суицида. Его тело нашли в кустах недалеко от автомобиля Tesla в парке Малевича в Одинцово.

О суициде бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало известно 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина.

