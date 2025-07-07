Тело покончившего с собой Старовойта опознали

Shot: Тело покончившего с собой Старовойта опознала его ассистентка

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта, покончившего с собой в подмосковном Одинцово, опознали. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, личность Старовойта подтвердила его ассистентка.

Канал также опубликовал кадры с плачущей девушкой, снятые на месте происшествия. После опознания ее посадили в Aurus.

Ранее стало известно, что последнее сообщение Старовойта перед самоубийством было адресовано его охране. В нем он сообщал сотрудникам, где и когда его забрать. Прибыв на место, охранники нашли начальника мертвым и сразу вызвали спецслужбы.

Первые сообщения о том, что экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой, появились 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего нашли наградной пистолет. Как выяснилось, с родными он не общался с 5 июля.

По мнению политолога Евгения Минченко, отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта связана с периодом его работы на посту губернатора Курской области. Эксперт напомнил, что до этого с должности главы региона был смещен Алексей Смирнов, который занимал пост замглавы региона в администрации погибшего политика, а после непродолжительного руководства приграничным субъектом стал фигурантом уголовного дела о хищении одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений.

