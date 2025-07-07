Названа возможная причина снятия с должности министра транспорта Старовойта

Политолог Минченко: Снятие Старовойта связано с периодом его губернаторства

Снятие с должности министра транспорта России Романа Старовойта связано с периодом его руководства Курской областью. Такое мнение высказал в беседе с НСН политолог Евгений Минченко.

Старовойт был освобожден от занимаемой должности 7 июля. Он занимал пост министра с мая 2024 года, до этого чиновник возглавлял Курскую область.

«Старовойта догнала история с Курской областью», — заявил Минченко. Он напомнил, что ранее был смещен с должности главы Курской области Алексей Смирнов, который работал заместителем главы региона в администрации Старовойта. Затем он на непродолжительное время сам возглавил Курскую область. Позже Смирнов стал фигурантом уголовного дела.

Политолог считает, что доля ответственности за события в Курской области, часть территории которой более полугода находилась под контролем украинских войск, лежит и на Старовойте. В тоже время Минченко назвал маловероятным переход экс-министра на новую должность в кабмине. «В повышение Старовойта я не верю», — сказал он.

Ранее в Москве отправили под стражу бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина. Его обвиняют в необоснованном расходовании бюджетных средств.