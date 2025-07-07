Министра транспорта России сняли с должности

Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта

Президент России Владимир Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Он занимал данный пост с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Указ президента об увольнении главы Минтранса вступает в силу со дня его подписания. В документе отсутствует формулировка о причинах отставки министра. Кто заменит Старовойта, пока не сообщалось.

До этого Старовойт рассказал, что в России планируется увеличить доступность авиаперелетов на 50 процентов. Тогда он уточнял, что в 2025 году уже введены в эксплуатацию четыре новых терминала, а проекты в значительной степени реализуются на принципах государственно-частного партнерства.

Старовойт подчеркивал, что частный бизнес сейчас охотно инвестирует средства в строительство терминалов.