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09:20, 7 июля 2025Россия

Министра транспорта России сняли с должности

Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов.

Он занимал данный пост с мая 2024 года. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Указ президента об увольнении главы Минтранса вступает в силу со дня его подписания. В документе отсутствует формулировка о причинах отставки министра. Кто заменит Старовойта, пока не сообщалось.

До этого Старовойт рассказал, что в России планируется увеличить доступность авиаперелетов на 50 процентов. Тогда он уточнял, что в 2025 году уже введены в эксплуатацию четыре новых терминала, а проекты в значительной степени реализуются на принципах государственно-частного партнерства.

Старовойт подчеркивал, что частный бизнес сейчас охотно инвестирует средства в строительство терминалов.

ЖЗЛ
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